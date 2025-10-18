Don Giovanni tra eros e morte ammicca al cinema | l’opera di Mozart incanta il Pergolesi
JESI - Un gioco di specchi, di colori, di luci e ombre, fumo e proiezioni in un palcoscenico gotico sul quale si muove un cast in gran forma. Non poteva iniziare meglio la 58ª Stagione Lirica del Teatro Pergolesi di Jesi che ieri sera ha ospitato un nuovo allestimento del Don Giovanni di Wolfgang. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
