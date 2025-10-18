DOMENICA IN | MARCELLA BELLA SI SFOGA CON MARA VENIER GLI OSPITI DEL 19 OTTOBRE

Bubinoblog | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre, dalle 14.00 alle 17.10, torna su Rai1 l’appuntamento con “ Domenica In “, condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La quinta puntata sarà ricca di ospiti, momenti di intrattenimento, spettacolo e approfondimenti sull’attualità. Marcella Bella, accompagnata dal ballerino Chiquito, condividerà la sua esperienza a “ Ballando con le stelle ” – comprese le polemiche per essere, a suo dire, il bersaglio della giuria tra voti bassi e critiche pesanti – e si esibirà dal vivo con il brano sanremese “Pelle Diamante”. BARBARA D’URSO FULMINA MARCELLA BELLA CHE PARLA DI VOTI DATI A CASO DALLA GIURIA Enzo Iacchetti presenterà il suo libro autobiografico “25 minuti di felicità”, tra ricordi e aneddoti della sua carriera. 🔗 Leggi su Bubinoblog

