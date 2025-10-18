DOMENICA IN | MARCELLA BELLA SI SFOGA CON MARA VENIER GLI OSPITI DEL 19 OTTOBRE

Domenica 19 ottobre, dalle 14.00 alle 17.10, torna su Rai1 l’appuntamento con “ Domenica In “, condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La quinta puntata sarà ricca di ospiti, momenti di intrattenimento, spettacolo e approfondimenti sull’attualità. Marcella Bella, accompagnata dal ballerino Chiquito, condividerà la sua esperienza a “ Ballando con le stelle ” – comprese le polemiche per essere, a suo dire, il bersaglio della giuria tra voti bassi e critiche pesanti – e si esibirà dal vivo con il brano sanremese “Pelle Diamante”. BARBARA D’URSO FULMINA MARCELLA BELLA CHE PARLA DI VOTI DATI A CASO DALLA GIURIA Enzo Iacchetti presenterà il suo libro autobiografico “25 minuti di felicità”, tra ricordi e aneddoti della sua carriera. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DOMENICA IN: MARCELLA BELLA SI SFOGA CON MARA VENIER. GLI OSPITI DEL 19 OTTOBRE

Scopri altri approfondimenti

EXILLES - Per domenica 12 ottobre c'è attesa presso il forte che ospiterà il Coro Edelweiss CAI di Torino diretto da Marcella Tessarin. Il concerto si terrà alle 17 presso la Cappella del Beato Amedeo PS Non esitate a inviare video e/o foto dei vostri concerti - facebook.com Vai su Facebook

Lo sfogo di Marcella Bella nel backstage di Ballando con le Stelle - Mentre si trovava nella Sala delle Stelle, considerato il “dietro le quinte” di Ballando con le Stelle, Marcella Bella si è lasciata andare a uno sfogo. Scrive novella2000.it

Ballando con le Stelle, Marcella Bella in collera con la giuria: "Non sono gratificata, ho perso l'entusiasmo" - Marcella Bella è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle e ha rivelato di non apprezzare molto i giudizi che le dà la giuria, tanto da aver già perso l'entusiasmo! Secondo msn.com

Marcella Bella: “A Ballando sono l’unica che ha un temperamento. Scontri con d’Urso? Chiedete a lei” - Nella puntata di Ballando con le stelle del 18 ottobre, Marcella Bella replica ai giudizi, a tratti severi, ricevuti dalla giuria del programma ... Come scrive fanpage.it