Domenech torna sui Mondiali del 2006 | Materazzi fu il protagonista della finale Vi spiego
Inter News 24 Domenech torna a parlare della finalissima tra Italia e Francia, grazie alla quale gli azzurri vinsero la Coppa del Mondo. A distanza di quasi vent’anni dalla finale del Mondiale 2006, l’ex commissario tecnico della Francia, Raymond Domenech, è tornato a parlare di quella notte di Berlino che consegnò all’ Italia il quarto titolo iridato. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex ct transalpino ha ripercorso i momenti più discussi di quella partita, compreso il celebre episodio dell’espulsione di Zinedine Zidane, rimasto una delle immagini più iconiche della storia del calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com
