La Gazzetta dello Sport intervista Raymond Domenech ex ct della Francia, l’uomo contro cui giocammo e vincemmo la finale del Mondiale 2006. L’intervista è di Alessandro Grandesso. Raymond Domenech e l’Italia è tutto un romanzo. E c’è sempre molta ironia tra le parole dell’ex ct della Francia che contro gli azzurri perse il Mondiale nel 2006: «Ma la finale di Berlino – spiega alla Gazzetta il 73enne – l’ho rivista dieci anni dopo e solo a spezzoni. Soprattutto l’espulsione di Zidane perché me ne parlavano tutti in continuazione». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Domenech: «Ho visto l'Italia di Gattuso contro Israele, vi ha salvato Donnarumma, giocate male»