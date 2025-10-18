Dombrovskis quando lo stop all' infrazione | altra vittoria per l' Italia
"Ho parlato con il ministro Giorgetti, la sua stima è che l'Italia quest'anno scenda sotto il 3% nel rapporto deficitPil. In questo caso, nel prossimo semestre, se i dati verranno confermati, rimuoveremo l'Italia dalla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo": a dirlo il Commissario Ue agli Affari Economici Valdis Dombrovskis, intervistato dal Gr1, interpellato sulla possibile uscita anticipata dell'Italia dalla procedura per disavanzo eccessivo. Sull'impatto dei dazi sulla crescita, invece, Dombrovskis ha spiegato che "la Commissione Europea ha fatto delle simulazioni. La previsione è di un rallentamento dello 0,2% per l'Europa, mentre negli Stati Uniti sarebbe dello 0,7%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dombrovskis “L’Ue potrebbe rimuovere l’Italia dalla procedura d’infrazione nel prossimo semestre” - Le parole di Valdis Dombrovskis "L'Ue potrebbe rimuovere l'Italia dalla procedura d'infrazione nel prossimo semestre" ... Lo riporta msn.com
Dombrovskis: 'Se il deficit scende sotto il 3%, a primavera stop all'infrazione' - Il Commissario Ue al Gr1 Rai: 'Impatto dei dazi pari allo 0,2% del Pil in Europa e allo 0,7% negli Usa, gli effetti si vedranno soprattutto il prossimo anno' (ANSA) ... Riporta ansa.it
Ue: Dombrovskis, possibile chiudere in prossimo semestre procedura infrazione per Italia - Dazi? "L'economia è stata abbastanza resiliente, ma..." - Se i dati di un rapporto deficit/Pil inferiore al 3% "verranno confermati, rimuoveremo l'Italia dalla procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo" ... Riporta affaritaliani.it