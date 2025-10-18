"Ho parlato con il ministro Giorgetti, la sua stima è che l'Italia quest'anno scenda sotto il 3% nel rapporto deficitPil. In questo caso, nel prossimo semestre, se i dati verranno confermati, rimuoveremo l'Italia dalla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo": a dirlo il Commissario Ue agli Affari Economici Valdis Dombrovskis, intervistato dal Gr1, interpellato sulla possibile uscita anticipata dell'Italia dalla procedura per disavanzo eccessivo. Sull'impatto dei dazi sulla crescita, invece, Dombrovskis ha spiegato che "la Commissione Europea ha fatto delle simulazioni. La previsione è di un rallentamento dello 0,2% per l'Europa, mentre negli Stati Uniti sarebbe dello 0,7%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dombrovskis, "quando lo stop all'infrazione": altra vittoria per l'Italia