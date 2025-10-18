Djokovic-Fritz oggi in tv Six Kings Slam 2025 | orario programma streaming

Novak Djokovic e Taylor Fritz apriranno il programma dell’ultima giornata del Six Kings Slam 2025, seconda edizione del faraonico torneo esibizione in corso di svolgimento sul veloce indoor della ANB Arena a Riad (in Arabia Saudita). Dopo aver perso le rispettive semifinali, il serbo e lo statunitense si affrontano in una partita che mette in palio il terzo posto sul podio della manifestazione. Djokovic vuole eguagliare il piazzamento di un anno fa, quando sconfisse Rafael Nadal (in condizioni fisiche non esaltanti) nella finale di consolazione dopo aver perso anche in quel caso con Sinner il penultimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Djokovic-Fritz oggi in tv, Six Kings Slam 2025: orario, programma, streaming

