Dizione lettura e recitazione Tornano i laboratori di Teatro LioLà
Teatro LioLà ripropone lo svolgimento dei laboratori di dizione, lettura e recitazione. "Giunta al venticinquesimo anno di attività – spiega Enrico Borsini regista della compagnia cingolana e direttore artistico dell’iniziativa – è dinamica ed estremamente coinvolgente questa esperienza propedeutica all’arte recitativa: in un quarto di secolo ha fatto calcare le scene a più di duecento persone, realizzando numerosi spettacoli di svariati generi, dai grandi classici a commedie e drammi di autori contemporanei e pièces per bambini". Stavolta Teatro LioLà propone due diversi percorsi. "Ne abbiamo previsto uno – precisa Borsini che guiderà entrambi i laboratori– per ragazzi dagli 11 ai 17 anni, un altro per over 17 e adulti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
