Disturbi alimentari e psicofarmaci | Falsi miti sui social creano trend pericolosi L’allarme arriva dagli esperti di Lilac-Centro Dca

(Adnkronos) – L’allarme arriva dagli esperti di Lilac-Centro Dca che hanno intercettato un pericoloso trend che negli ultimi mesi sta prendendo piede su TikTok e Instagram, ovvero l’invasione di post con testimonianze del 'prima e dopo' dell’uso di psicofarmaci. "Una pratica potenzialmente molto pericolosa per il modo in cui questi video e immagini social vengono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

