Deep Dungeon, Missioni della Alliance Society e Nuove (e Inconcepibili) Avventure di Hildibrand presenti nell’ultimo aggiornamento. SQUARE ENIX ha rilasciato la Patch 7.35 per FINAL FANTASY XIV Online, segnando il debutto dell’attesissimo crossover con Monster Hunter Wilds di Capcom, annunciato durante l’ Opening Night Live di Gamescom 2025. Il crossover, presentato per la prima volta dal Producer e Director di FFXIV Naoki Yoshida insieme al Producer di Monster Hunter Wilds Ryozo Tsujimoto durante lo show, mette i giocatori di fronte al temibile Guardian Arkveld sia in modalità Normale che Estrema, offrendo come ricompensa numerosi premi di gioco esclusivi, tra cui una Mount, dei Minion, oggetti per l’housing e molto altro! Anche i giocatori di Monster Hunter Wilds possono ora vivere la collaborazione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Disponibile il crossover di Final Fantasy XIV Online X Monster Hunter Wilds

