Disastro McLaren Hülkenberg centra Norris e Piastri! Verstappen ringrazia e vince
Clamoroso ad Austin. Al via della Sprint Race, il pilota della Sauber Hulkenberg tarda la staccata in curva uno e prende in pieno Piastri che a sua volta colpisce Norris. Ringrazia Max Verstappen che vince la gara del sabato. Le Ferrari chiundono al quarto e quinto posto con Hamilton e Leclerc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
