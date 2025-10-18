Disastro McLaren Hülkenberg centra Norris e Piastri! Verstappen ringrazia e vince

Clamoroso ad Austin. Al via della Sprint Race, il pilota della Sauber Hulkenberg tarda la staccata in curva uno e prende in pieno Piastri che a sua volta colpisce Norris. Ringrazia Max Verstappen che vince la gara del sabato. Le Ferrari chiundono al quarto e quinto posto con Hamilton e Leclerc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

