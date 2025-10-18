Disabilità stadio Partenio | il MID sollecita soluzioni per l’accessibilità

Avellino. Problemi di accessibilità per le persone con disabilità non deambulanti allo Stadio Partenio-Lombardi: a segnalarlo è il Movimento Italiano Disabili (M.I.D.), coordinato da Giovanni Esposito.Il presidente regionale della Campania del M.I.D. ha inviato una lettera al Prefetto di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

