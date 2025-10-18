Disabilità stadio Partenio | il MID sollecita soluzioni per l’accessibilità
Avellino. Problemi di accessibilità per le persone con disabilità non deambulanti allo Stadio Partenio-Lombardi: a segnalarlo è il Movimento Italiano Disabili (M.I.D.), coordinato da Giovanni Esposito.Il presidente regionale della Campania del M.I.D. ha inviato una lettera al Prefetto di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Regione estende il servizio del Ctm ''Amicobus'' per le persone più fragili. Da oggi arriverà anche ad Elmas, Assemini e Decimo, che si aggiungono agli altri 5 comuni. Ampliato il servizio per le persone con disabilità nel week-end, per le partite del Cagliari - facebook.com Vai su Facebook
Accesso disabili allo stadio Partenio, appello del Mid al prefetto e al patron D’Agostino - “Disabili non deambulanti in carrozzina penalizzati allo Stadio di Avellino”: il Mid rivolge un appello al prefetto di Avellino Rossana Riflesso e al presidente dell’Us Avellino Angelo ... Come scrive corriereirpinia.it
Stadio di Avellino: disabili in carrozzina penalizzati, il M.I.D. scrive al Prefetto - Disabili non deambulanti in carrozzina penalizzati allo Stadio di Avellino, il M. Si legge su irpinianews.it
Avellino, Stadio Partenio: riaperti i termini per l'affidamento - Riaperti i termini per la partecipazione alla procedura pubblica per l'affidamento dello stadio "Partenio- Si legge su ilmattino.it