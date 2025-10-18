DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 18 ottobre | l’Inter espugna l’Olimpico KO del Napoli a Torino

Ecco tutte le notizie di oggi 18 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Torna il campionato, con il piatto forte della settima giornata di Serie A che sarà all’Olimpico di Roma per la sfida tra i giallorossi di Gasperini e l’ Inter. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it L’ex Chivu senza Thuram dà fiducia a Bonny in attacco, mentre nell’undici capitolino scalpita Dybala per una maglia dal primo minuto. Alle 18 in campo l’altra capolista Napoli, impegnata sul campo del Torino del sempre pericolante Baroni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 18 ottobre: l’Inter espugna l’Olimpico, KO del Napoli a Torino

Argomenti simili trattati di recente

Lo spettacolo del SSC Napoli in diretta TV! Da #Rusticano puoi guardare tutte le partite della #SerieA e della #ChampionsLeague in diretta. Il giusto mix che unisce il sapore inconfondibile dei nostri #MenùQQR e l'amore per la tua squadra del . Prenota ade - facebook.com Vai su Facebook

Tutte le ultime novità sul caso #Garlasco in diretta a #Mattino5 - X Vai su X

Tutte le notizie di sabato 11 ottobre: Nazionali e non solo - Ecco tutte le notizie di oggi 11 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro ... Segnala calciomercato.it

DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 18 ottobre: le ultime su Roma-Inter, KO del Napoli a Torino - Tutte le notizie di oggi 18 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro ... Secondo calciomercato.it

DIRETTA SBK SUPERBIKE/ Nicolò Bulega ha vinto gara-1 e spera ancora! GP Spagna 2025 Jerez (oggi 18 ottobre) - Diretta Sbk Superbike streaming video tv oggi sabato 18 ottobre, Superpole e gara- Scrive ilsussidiario.net