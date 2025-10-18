Ecco tutte le notizie di oggi 18 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Torna il campionato, con il piatto forte della settima giornata di Serie A che sarà all’Olimpico di Roma per la sfida tra i giallorossi di Gasperini e l’ Inter. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it L’ex Chivu senza Thuram dà fiducia a Bonny in attacco, mentre nell’undici capitolino scalpita Dybala per una maglia dal primo minuto. Alle 18 in campo l’altra capolista Napoli, impegnata sul campo del Torino del sempre pericolante Baroni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 18 ottobre: le ultime su Roma-Inter, le novità su Lukaku