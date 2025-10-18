DIRETTA - Spezia-Cesena 1-2 la doppietta di Frabotta ribalta il vantaggio iniziale dei liguri
FINE PRIMO TEMPO: SPEZIA-CESENA 1-2 46esimo: GOLL DEL CESENA!!! Frabotta lasciato solo, firma la doppietta con un sinistro perfertto, su assist di Castagnetti45esimo: due minuti di recupero36esimo: GOL DEL CESENA!! Il Cesena guadagna un calcio d'angolo: pareggio di Frabotta! L'esterno insacca a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
DIRETTA - Spezia-Cesena 1-0, guizzo di Gianluca Lapadula: subito in vantaggio i liguri - Dopo due sconfitte consecutive il Cesena cerca il rilancio in casa dello Spezia di D'Angelo che deve salvare la panchina e che è miseramente ultimo in classifica in cerca un colpo di reni ... Secondo cesenatoday.it
