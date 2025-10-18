DIRETTA - Spezia-Cesena 1-0 guizzo di Gianluca Lapadula | subito in vantaggio i liguri
12esimo: ci prova Castagnetti: palla deviata in cornerquarto minuto: subito in vantaggio lo Spezia con Lapadula che in spaccata insacca sfruttando una dormita della difesa del Cesena. E' il secondo gol in campionato del bomber italo-peruvianoDopo due sconfitte consecutive il Cesena cerca il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Lunedì 13 Ottobre 2025 Ci sono posti Magici sospesi tra il Cielo e il Mare… Tramonti e’ uno di questi… In Diretta dal Paradiso ? Schiara Località Tramonti Biassa ( La Spezia ) Cinque Terre Selvagge By www.latuacasaalmare.it - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazioni in Toscana e alla Spezia per la Flotilla. La diretta dalle piazze #Flotilla - X Vai su X
Diretta Spezia Cesena/ Streaming video tv: l’obiettivo è riscattarsi! (Serie B, 18 ottobre 2025) - Diretta Spezia Cesena streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Alberto Picco per l'ottavo turno del campionato di Serie B stagione 25/26. Segnala ilsussidiario.net
Diretta, Spezia-Cesena live - 30 allo stadio Alberto Picco della Spezia tra due squadre che nelle ultime tre giornate hanno portato a casa ... Da corriereromagna.it
Spezia-Cesena: diretta live e risultato in tempo reale - Cesena di Sabato 18 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net