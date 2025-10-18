DIRETTA - Spezia-Cesena 1-0 guizzo di Gianluca Lapadula | subito in vantaggio i liguri

Cesenatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12esimo: ci prova Castagnetti: palla deviata in cornerquarto minuto: subito in vantaggio lo Spezia con Lapadula che in spaccata insacca sfruttando una dormita della difesa del Cesena. E' il secondo gol in campionato del bomber italo-peruvianoDopo due sconfitte consecutive il Cesena cerca il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

diretta spezia cesena 1Diretta Spezia Cesena/ Streaming video tv: l’obiettivo è riscattarsi! (Serie B, 18 ottobre 2025) - Diretta Spezia Cesena streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Alberto Picco per l'ottavo turno del campionato di Serie B stagione 25/26. Segnala ilsussidiario.net

diretta spezia cesena 1Diretta, Spezia-Cesena live - 30 allo stadio Alberto Picco della Spezia tra due squadre che nelle ultime tre giornate hanno portato a casa ... Da corriereromagna.it

diretta spezia cesena 1Spezia-Cesena: diretta live e risultato in tempo reale - Cesena di Sabato 18 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Diretta Spezia Cesena 1