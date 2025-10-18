DIRETTA Serie A Torino-Napoli 0-0 | si parte LIVE
Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra i granata di Baroni e gli azzurri di Conte in tempo reale Il Napoli è di scena sul campo del Torino nel terzo anticipo del sabato valido la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due squadre che stanno vivendo periodi di forma diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova. Baroni e Conte, allenatori di Torino e Napoli (LaPresse) – Calciomercato.it Da una parte gli azzurri di Antonio Conte vogliono riprendere il discorso interrotto con la pausa per le Nazionali, quando erano arrivate due vittorie contro lo Sporting CP e il Genoa, entrambe per 2-1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
Telesveva. . +++LA SUPER DOMENICA LIVE SU TELESVEVA: FASANO-ANDRIA IN DIRETTA, AFRAGOLESE-BARLETTA PURE, DERBY DI PUGLIA ANCHE ALLO "ZACCHERIA" E SULLA MURGIA – SERIE B: BARI IN CAMPO NEL POMERIGGIO A REGGI - facebook.com Vai su Facebook
-?#GenoaLazio diretta Serie A: segui la sfida di oggi live - X Vai su X
Torino-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it
Torino-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Torino è l'avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide in Serie A: 56 su 142 precedenti, completano 53 vittorie partenopee e 33 successi granata. sport.sky.it scrive
Torino-Napoli: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I campioni d'Italia arrivano al Filadelfia a caccia dell'ennesima vittoria, il club granata per dare continuità alla buona prestazione contro la Lazio ... tuttosport.com scrive