DIRETTA Serie A Roma-Inter 0-1 | Cristante di testa palla fuori – LIVE

Si chiude il sabato della settima giornata del campionato di Serie A con l’atteso big match tra giallorossi e nerazzurri Dopo le tre gare del pomeriggio, l’ultima sfida in programma per questo sabato vede di fronte la lanciatissima Roma e l’ Inter in grande crescita dell’ultimo periodo. Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it I padroni di casa, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto nell’ultimo turno prima della sosta la Fiorentina di Stefano Pioli lontano dalle mura amiche. Di contro, i meneghini dell’allenatore Cristian Chivu, grande ex della partita, hanno rifilato quattro gol alla Cremonese di Davide Nicola e inanellato la terza vittoria consecutiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

