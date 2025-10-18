DIRETTA Serie A Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona | formazioni ufficiali LIVE
Torna il campionato e Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite delle 15 Finalmente è tornata la Serie A. Archiviata la sosta per le Nazionali, la settima giornata di campionato inizia sabato 18 ottobre con due anticipi alle 15: Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona. Due sfide che mettono in palio punti importanti nella lotta salvezza e che possono già rivelarsi decisive per le sorti di alcuni allenatori. Eusebio Di Francesco (LaPresse) – calciomercato.it Partiamo dalla partita del ‘via del Mare’ dove si affrontano due squadre in salute che, molto probabilmente, avrebbe volentieri fatto a meno dell’interruzione del campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Telesveva. . SERIE D | Afragolese-Barletta è in diretta su Telesveva. Pizzulli con il dubbio Laringe #barletta #sport #pizzulli #semprefuoriperilcalcio - facebook.com Vai su Facebook
-?#GenoaLazio diretta Serie A: segui la sfida di oggi live - X Vai su X
DIRETTA Serie A, Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona: segui la cronaca LIVE - Verona con la cronaca testuale e in tempo reale dei match ... Segnala calciomercato.it
Lecce – Sassuolo: ecco le formazioni ufficiali - Sassuolo: ecco le formazioni ufficiali della sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A ... Si legge su generationsport.it
Diretta Lecce Sassuolo/ Streaming video tv: per confermare il buon momento! (Serie A, oggi 18 ottobre 2025) - Diretta Lecce Sassuolo streaming video tv: entrambe le squadre hanno vinto prima della sosta, Eusebio Di Francesco è il grande ex della sfida. ilsussidiario.net scrive