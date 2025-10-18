Torna il campionato e Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite delle 15 Finalmente è tornata la Serie A. Archiviata la sosta per le Nazionali, la settima giornata di campionato inizia sabato 18 ottobre con due anticipi alle 15: Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona. Due sfide che mettono in palio punti importanti nella lotta salvezza e che possono già rivelarsi decisive per le sorti di alcuni allenatori. Eusebio Di Francesco (LaPresse) – calciomercato.it Partiamo dalla partita del ‘via del Mare’ dove si affrontano due squadre in salute che, molto probabilmente, avrebbe volentieri fatto a meno dell’interruzione del campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lecce-Sassuolo 0-0 e Pisa-Verona 0-0: Giovane sfiora il gol LIVE