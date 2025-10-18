Dionigi fa le carte al match | Magnani più no che sì
Mister Dionigi, la sosta è servita a recuperare un po’ di energie oppure avrebbe preferito continuare e cavalcare l’onda emotiva del successo col Cesena? "Penso sia servita perché eravamo un po’ a corto di energia e l’abbiamo sfruttata per lavorare e portare in forma chi era un po’ più indietro. Credo che questi allenamenti così serrati ci daranno frutti fino alla prossima sosta (15-16 novembre, ndr)". Avrete finalmente Magnani al massimo? "In realtà Giangiacomo ha avuto qualche problemino dopo la partita col Cesena e si è allenato solo questa settimana, cercando di centellinare un po’ gli sforzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
