Mister Dionigi, la sosta è servita a recuperare un po’ di energie oppure avrebbe preferito continuare e cavalcare l’onda emotiva del successo col Cesena? "Penso sia servita perché eravamo un po’ a corto di energia e l’abbiamo sfruttata per lavorare e portare in forma chi era un po’ più indietro. Credo che questi allenamenti così serrati ci daranno frutti fino alla prossima sosta (15-16 novembre, ndr)". Avrete finalmente Magnani al massimo? "In realtà Giangiacomo ha avuto qualche problemino dopo la partita col Cesena e si è allenato solo questa settimana, cercando di centellinare un po’ gli sforzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dionigi fa le carte al match: "Magnani più no che sì"