Dimissioni di Appendino aprono la crisi nel M5S | la leadership di Conte sempre più isolata

Chiara Appendino rompe con il Movimento 5 Stelle e consegna un duro colpo alla leadership di Giuseppe Conte. L'ex sindaca di Torino ha annunciato questa mattina le sue dimissioni da vicepresidente del partito durante il Consiglio nazionale, lasciando aperta la porta a una spaccatura interna che potrebbe indebolire ulteriormente un Movimento già in crisi. Una frattura profonda scuote il M5S. Le dimissioni di Appendino non sono un semplice gesto simbolico, ma il segnale di una rottura evidente con la linea politica del gruppo dirigente. Già da giorni i messaggi sibillini inviati nella chat dei deputati lasciavano intendere una decisione drastica.

