"Progetto anacronistico, con tempi biblici e costi spropositati, che sicuramente lieviteranno. Una scelta sbagliata che potrebbe avere conseguenze devastanti su un ecosistema già fragile ". Così Paolo Burani (presidente commissione Ambiente in Regione), Carlotta Bonvicini e Marcello Pellicelli (portavoce locali Europa Verde) commentano i primi numeri della diga di Vetto, emersi dal DocFap (documento valutazione alternative progettuali): invaso del costo di 519 milioni, con una capacità di 86 milioni di metri cubi d’acqua, di cui 70 utili per usi irrigui, potabili e industriali. Ma il progetto viene bocciato anche i pro-Diga, con Lino Franzini (presidente Comitato amici diga di Vetto) che commenta: "I compromessi al ribasso hanno sempre il sopravvento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diga di Vetto, fuoco incrociato sul progetto