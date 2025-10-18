Dicolab Cultura al digitale | corsi gratuiti su tecnologie e dati per la tutela del patrimonio

All’interno di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0 e realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, martedì 21. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La trasformazione digitale nel settore culturale: non perderti l’evento di condivisione e networking in programma martedì 4 novembre a Pesaro! L’HUB Emilia-Romagna e Marche Dicolab. Cultura al digitale organizza, martedì 4 novembre a partire dalle ore - facebook.com Vai su Facebook

Intelligenza artificiale, trasformazioni digitali e strumenti per la cultura: formazione gratuita di Dicolab all’Opificio Golinelli - AI generativa, strumenti digitali per la conservazione del patrimonio, Media Library, fundraising culturale e tecnologie immersive: sono solo alcuni dei temi affrontati nei corsi gratuiti di Dicolab. Scrive bolognatoday.it

Dicolab: dieci hub sul territorio per aggiornare la cultura digitale - 2,6 milioni di euro per la selezione di operatori economici a cui affidare l’attivazione, l’animazione e la conduzione di 10 Hub distribuiti su tutto il territorio nazionale: c’è tempo fino al 31 ... Segnala exibart.com

DICOLAB - Cultura al Digitale, a Napoli la presentazione dell'Hub Calabria Campania - Cultura al Digitale, ambizioso progetto di formazione gratuita dedicato a professionisti e operatori ... Lo riporta regione.campania.it