Sabato 18 ottobre alle 17, il comune bergamasco di Verdello sarà protagonista di un evento culturale a Roma, all’interno della prestigiosa Sala Bio-bibliografica della Biblioteca Alessandrina, si celebreranno i 18 anni di corso curriculare di Esperanto della scuola primaria Don Milani di Verdello. È un riconoscimento importante quello riservato alla primaria bergamasca: si tratta infatti dell’ unico caso in Italia in cui la lingua viene insegnata all’interno delle ore curriculari, con continuità e da così lungo tempo. Una rara gemma che non è passata inosservata alla “Biblioteca Universitaria Alessandrina”, biblioteca pubblica di Roma fondata nel 1667 da Papa Alessandro VII ed oggi afferente al Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Diciotto anni di Esperanto insegnato a scuola: il caso della primaria di Verdello arriva a Roma