Diane Keaton la verità | come è morta davvero

Diane Keaton, iconica attrice premio Oscar per Io e Annie (1977), è scomparsa l’11 ottobre 2025 a Los Angeles, all’età di 79 anni, a causa di una polmonite, come confermato dalla sua famiglia in una nota rilasciata a People. La notizia della sua morte aveva inizialmente generato speculazioni, alimentate da frammentarie informazioni su un intervento d’emergenza e sull’attrice trovata a terra. La famiglia ha chiarito che "è venuta a mancare l’11 ottobre a causa di una polmonite", esprimendo gratitudine per l’affetto dei fan: "La famiglia Keaton è profondamente grata per gli straordinari messaggi di amore e sostegno ricevuti in memoria della loro amata Diane ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

