Día de los Muertos | Umoya apre le porte al Messico

Tra tradizione e meraviglia, la terza edizione celebra l’amor más allá de la muerte con nuove esperienze e un’atmosfera senza tempo. Dal 18 ottobre al 2 novembre 2025, torna da Umoya – Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno (CE) Un viaggio nella cultura messicana tra magia, musica e nuove esperienze per celebrare l’ “ amor más allá de la muerte ” che si terrà dal 18 ottobre al 2 novembre 2025, torna da Umoya – Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno (CE) – il Día de los Muertos – Villaggio di Coco. Un evento che celebra la vita oltre la morte in un’esplosione di colori, tradizioni e spettacoli ispirati alla più iconica delle festività messicane. 🔗 Leggi su Parlami.eu

