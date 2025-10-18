Di Marzio | Bisseck? L’Inter spara alto difficile che…

Bisseck. Nonostante le voci di mercato sempre più insistenti, Yann Bisseck non lascerà l’ Inter nel mese di gennaio. A chiarire la situazione è stato Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Wettfreunde per commentare l’interesse dell’ Eintracht Francoforte nei confronti del difensore tedesco: “ Non riesco a immaginare Bisseck che va via a gennaio. L’Inter lo valuta molto e chiede una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro, che nessun club, nemmeno l’Eintracht, è disposto a spendere nella sessione invernale “. La posizione del club nerazzurro è chiara: Bisseck non è considerato un esubero, ma un investimento su cui puntare per il futuro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it