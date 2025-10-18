Devo dire questa cosa Tale e Quale Show così apre Carlo Conti | tutti in piedi

La puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 17 ottobre si è aperta in un’atmosfera insolita e toccante. Carlo Conti, padrone di casa dello storico varietà del venerdì sera di Rai1, ha scelto di cominciare la serata con un messaggio di grande sensibilità e partecipazione civile, dedicando un pensiero a due vicende che nelle ultime ore hanno profondamente scosso il Paese e monopolizzato la cronaca nazionale. Prima ancora che le luci dello spettacolo si accendessero sul palco, Conti ha chiesto un momento di attenzione al pubblico, rompendo la consueta leggerezza del programma per condividere due riflessioni di sincero cordoglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it