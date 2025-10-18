Deturpata l’opera di Palombo Sfregio sul cardinale Pizzaballa

Il murale realizzato dall’artista aleXsandro Palombo, raffigurante il cardinale Pierbattista Pizzaballa insieme a un bambino palestinese, è stato oggetto di un grave atto vandalico. Lo rende noto l’ Arcidiocesi di Milano. L’opera, collocata sulla parete del Palazzo Arcivescovile in via delle Ore, è stata rimossa con profondo rammarico dalla Diocesi poiché la deturpazione, avvenuta mediante completa copertura con vernice nera, ha reso irrecuperabile il disegno sottostante. Il murale faceva parte di un ciclo dedicato ai temi della pace, della convivenza e del dialogo interreligioso. L’immagine del cardinale, figura emblematica dell’impegno per la riconciliazione in Terra Santa, intendeva trasmettere un messaggio di speranza e di costruzione di ponti tra culture e popoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

