Avrebbe venduto uccellini da richiamo come merli e tordi, detenendoli illegalmente e maltrattandoli, per un giro di affari di oltre 20mila euro. Protagonista un allevatore di Monsano finito in un’indagine dei carabinieri forestali, iniziata nel 2023. I militari avevano trovato nella sua disponibilità 43 esemplari con gli anellini alle zampe, che ne identificano la provenienza e la nascita in cattività, manomessi e alterati nella forma e nelle dimensioni. Non solo, gli animali erano in gabbie troppo piccole: l’impossibilità a volare che avrebbe causato stress, con la perdita del piumaggio. Gli uccellini in gabbia erano costretti a vivere nelle loro feci e senza la possibilità di attingere al bagno d’acqua o di sabbia per preservare le piume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Detiene uccelli illegalmente, a processo per maltrattamento