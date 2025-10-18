Derby campano l’attesa finisce | Juve Stabia-Avellino riaccende la passione dopo 11 anni
La Serie B ritrova uno dei suoi derby più sentiti: Juve Stabia e Avellino si affrontano oggi alle 17.15 al “Romeo Menti”, in una sfida che mancava da ben 11 anni e che promette emozioni forti sia in campo sia sugli spalti.Biancolino alla vigilia: “Servirà cattiveria e concentrazione”Alla vigilia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sabato 18 Ottobre 2025 – Ore 17:15 In diretta su DAZN
