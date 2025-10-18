Derby Campano al PalaDelMauro | Scandone Avellino – Pallacanestro Angri

Avellinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quindici giorni di stop forzato, la Scandone Avellino torna finalmente in campo per disputare la quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Avversaria di giornata sarà la Pallacanestro Angri, in un derby campano che si preannuncia avvincente e ricco di spunti tecnici. La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

