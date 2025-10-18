Derby Campano al PalaDelMauro | Scandone Avellino – Pallacanestro Angri
Dopo quindici giorni di stop forzato, la Scandone Avellino torna finalmente in campo per disputare la quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Avversaria di giornata sarà la Pallacanestro Angri, in un derby campano che si preannuncia avvincente e ricco di spunti tecnici. La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
Derby campano da non perdere! Vieni a vedere Juve Stabia vs Avellino Sabato 18 Ottobre 2025 – ? Ore 17:15 In diretta su DAZN Birra fredda, amici e tanto calcio! Ti aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook
Derby da impazzire: la Salernitana batte la Cavese ed è sola in vetta - I granata vanno sotto, rimontano, subiscono il pari e poi chiudono 3-2. Casertana ko al Pinto col Casarano (0-3). Trapani-Giugliano 1-1 @OfficialUSS1919 @TgrRai - X Vai su X
DIRETTA/ Giugliano Sorrento (risultato finale 0-1): Cuccurullo la risolve! (29 settembre 2025) - Avvio di secondo tempo acceso in Giugliano–Sorrento, con il punteggio che resta sullo 0- Segnala ilsussidiario.net