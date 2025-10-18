Denunciato per maltrattamenti dalla moglie si scaglia contro i carabinieri | arrestato

Maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale: sono i reati di cui si sarebbe macchiato un 48enne di Portogruaro, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia locale.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayNel tardo pomeriggio di martedì scorso. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

