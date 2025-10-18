Denunciati alla Corte penale internazionale oltre 100 politici Ue per crimini contro i migranti | nell’elenco anche Salvini Renzi e Conte

Più di 100 tra leader politici e funzionari dell’Unione europea e dei suoi Stati membri sono stati formalmente accusati di « crimini contro l’umanità » per il loro coinvolgimento nelle politiche migratorie lungo la rotta del Mediterraneo centrale. La denuncia è stata presentata alla Corte penale internazionale (Cpi) dagli avvocati Omer Shatz e Juan Branco, che hanno depositato una memoria di oltre 700 pagine, frutto di sei anni di indagini. Nel documento vengono analizzate le strategie adottate dall’Ue e dai governi nazionali tra il 2014 e il 2020, con un focus particolare sulla gestione dei flussi migratori verso la Libia, paese in cui migliaia di migranti sono stati successivamente detenuti, torturati e violentati. 🔗 Leggi su Open.online

