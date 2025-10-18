Dentro la luna di miele on the road di Selena Gomez e Benny Blanco

Vanityfair.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante e il produttore, convolati a nozze lo scorso 27 settembre, hanno festeggiato il loro amore con un viaggio lungo la costa della California e poi in Texas, stato natale di lei: «Si sono divertiti ad esplorare», ha detto una fonte a People, «godendosi il piacere di rallentare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

