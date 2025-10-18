Dentro la luna di miele on the road di Selena Gomez e Benny Blanco

La cantante e il produttore, convolati a nozze lo scorso 27 settembre, hanno festeggiato il loro amore con un viaggio lungo la costa della California e poi in Texas, stato natale di lei: «Si sono divertiti ad esplorare», ha detto una fonte a People, «godendosi il piacere di rallentare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dentro la luna di miele on the road di Selena Gomez e Benny Blanco

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Un posto al sole”? No, un posto da Luna di Miele Eventi. Idea di Maria Francesca, voce di Francesco, e… perdono chiesto a @monicasarnelliofficial #lunadimieleeventi #unpostoalsole #monicasarnelli - facebook.com Vai su Facebook

Esce Luna di miele, il primo disco in coppia dei due cantautori, innamorati da 15 anni. «Veniamo dalla scena indie, non avevamo fretta di arrivare. Oggi c'è troppa voglia di grandi concerti a tutti i costi». L'intervista - X Vai su X

Dentro la luna di miele on the road di Selena Gomez e Benny Blanco - La cantante e il produttore, convolati a nozze lo scorso 27 settembre, hanno festeggiato il loro amore con un viaggio lungo la costa della California e poi in Texas, stato natale di lei: «Si sono dive ... Secondo vanityfair.it

A ciascuno la sua luna di miele - Il viaggio di nozze è senza dubbio uno dei viaggi che più restano nel cuore di qualunque coppia di sposi. Si legge su milanofinanza.it

Luna di miele a Bali finisce ancor prima di iniziare: ecco cosa è successo - Una discussione accesa sul budget del viaggio scatena tensioni tra i neo- Riporta it.benzinga.com