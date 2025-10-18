Demetrio Lettieri si scontra contro il motocarro guidato dal papà e muore era sulla sua moto | aveva solo 29 anni

Tragedia a Santa Marina, nel Salernitano: Demetrio Lettieri ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in località Isca del Molino. Il 29enne si è scontrato frontalmente. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Demetrio Lettieri si scontra contro il motocarro guidato dal papà e muore, era sulla sua moto: aveva solo 29 anni

