Demetrio Lettieri morto a Santa Marina nel Salernitano incidente in moto contro il motocarro guidato dal papà

Il 29enne Demetrio Lettieri era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un motocarro guidato dal padre: l'incidente non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Demetrio Lettieri morto a Santa Marina nel Salernitano, incidente in moto contro il motocarro guidato dal papà

