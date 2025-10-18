Decide Simeone il Toro batte il Napoli con il gol del grande ex
Una rete dalle mille emozioni per il Cholito, uno stop inatteso per i campioni d'Italia TORINO - Il Torino sorprende il Napoli. La formazione di Baroni centra il primo successo casalingo in campionato e batte 1-0 i campioni d'Italia. Decide il gol del grande ex di giornata Giovanni Simeone (32'), al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
