Camminare sotto le corna appese all’Arco Ganganelli è una tradizione. Un rito a cui non ha resistito l’anno scorso neppure Matteo Salvini, durante la tappa a Santarcangelo per la campagna elettorale delle regionali. La tradizione delle corna sotto l’Arco alla Fiera di San Martino è antica. In passato era una delle più grandi fiere del bestiame: i contadini arrivavano a Santarcangelo, lasciando a case le loro mogli. Ecco perché la Fiera di San Martino è nota anche come la ’festa dei becchi’. Una leggenda popolare che sarà quest’anno più che mai protagonista alla fiera, in programma da sabato 8 a martedì 11 novembre (con la consueta anteprima al venerdì). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Debutta a San Martino il ’Villaggio dei cornuti’ tra balli e gadget a tema