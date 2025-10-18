De Zerbi in Serie A ribaltone clamoroso | annuncio appena arrivato
De Zerbi in Italia? L’ultima rivelazione sta scuotendo la Serie A, scopriamo di cosa si tratta nello specifico. Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più apprezzati del momento. Il tecnico italiano ha allenato il Sassuolo in Serie A, prima di passare in Turchia, in Premier League e in Ligue 1. Fino a questo momento non ha guidato formazioni di altissima fascia, ma allo stesso tempo ha dimostrato di poter fare divertire i tifosi delle squadre che ha allenato, ottenendo anche risultati importanti. Proprio per questa ragione, è apprezzato da molti appassionati e addetti ai lavori. Riguardo al suo futuro, però, si è tornati a parlare di Serie A nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
