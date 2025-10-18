De Rose | Protesi al pene più che raddoppiate nell’ultimo anno anche pazienti giovani

Il presidente dell’Associazione andrologi italiani lancia l’allarme: “Eppure gli interventi soprattutto nel privato, l’Italia inserisca il presidio nei Lea: anche l’Oms definisce la salute sessuale un diritto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - De Rose: “Protesi al pene più che raddoppiate nell’ultimo anno, anche pazienti giovani”

