De Rose | Protesi al pene più che raddoppiate nell’ultimo anno anche pazienti giovani

Repubblica.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell’Associazione andrologi italiani lancia l’allarme: “Eppure gli interventi soprattutto nel privato, l’Italia inserisca il presidio nei Lea: anche l’Oms definisce la salute sessuale un diritto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

de rose protesi al pene pi249 che raddoppiate nell8217ultimo anno anche pazienti giovani

© Repubblica.it - De Rose: “Protesi al pene più che raddoppiate nell’ultimo anno, anche pazienti giovani”

News recenti che potrebbero piacerti

De Rose, corso di chirurgia “live” alla Montallegro, impiantate con successo due protesi al pene - Nella clinica genovese negli ultimi due anni sono state impiantate 12 protesi peniene Quattro importanti ... Riporta liguria.bizjournal.it

De Rose: "Serve un'accademia dell'andrologia, le protesi al pene non sono un capriccio" - Una accademia di andrologia dove si possa fare scuola di formazione per medici già specialisti in urologia, ginecologia ed endocrinologia che abbiano voglia e interesse per le scienze andrologiche, ... Come scrive primocanale.it

Genova, protesi al pene in anestesia locale. Il professor De Rose: "Intervento complesso ma efficace" - E' stata impiantata per la prima volta al mondo con questa tecnica che evita al paziente fragile la "spinale" o la "generale" E' stata impiantata a Genova, per la prima volta al mondo, una protesi tri ... Come scrive telenord.it

Cerca Video su questo argomento: De Rose Protesi Pene