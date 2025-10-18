De Niro e Al Pacino quando la moda incontra l’anima
Due leggende del cinema si ritrovano a New York per un racconto di amicizia, stile e umanità firmato Moncler. Due icone e una città che non dorme mai. Nel cuore di New York, dove la città sembra respirare insieme al suo mito, due leggende del cinema si ritrovano per un momento destinato a diventare iconico. Robert De Niro e Al Pacino, protagonisti di mezzo secolo di capolavori e amicizia autentica, si incontrano di nuovo davanti all’obiettivo, questa volta non per un film ma per una storia di stile e di umanità. Moncler li ha scelti per “ Warmer Together ”, la nuova campagna globale che celebra il calore delle relazioni vere, quell’energia silenziosa che unisce le persone più del freddo che separa. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
