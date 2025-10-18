L’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha parlato a Televomero degli azzurri, che oggi disputeranno il match contro il Torino, e della questione sul murales di Maradona. Le parole di De Magistris. «La pausa Nazionali serve anche per la partita col Torino per schierare quei moduli alternativi. L’anno scorso il Napoli aveva sempre lo stesso modulo, si vincevano le partite presto anche per l’abilità di difendere. Io penso che la partita di domani, pur essendo difficile, possa dare la possibilità di variare il modo di giocare. Torino- Napoli? Mi aspetto una partita difficile, ma il Napoli è più forte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Magistris: «Murales Maradona? Manca il timoniere alla guida del timone, si è rotto qualcosa»