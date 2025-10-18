De Luca | Il disastro non è nella sanità ma in alcuni cervelli

Tempo di lettura: 2 minuti “ Qualcuno ha parlato di disastro della sanità campana, ma il disastro è nel suo cervello”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Caivano (Napoli) nel corso dell’inaugurazione del nuovo Polo sanitario, grazie al quale, ha aggiunto, “ si volta pagina nella medicina generale”. A parlare di “ disastro assoluto nella sanità campana” era stato tra gli altri, due giorni fa, il candidato governatore del centrodestra Edmondo Cirielli. De Luca ha anche ricordato che “ la Campania è l’unica Regione ad aver approvato la legge sugli psicologi nei distretti sanitari, ne abbiamo assunti 150 e ne abbiamo due in ogni distretto; e siamo i primi anche per il fascicolo sanitario elettronico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it