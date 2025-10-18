De Luca fa il tagliando politico a Palazzo Zanca | Fate finta di dover lasciare il palazzo

Messinatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cateno De Luca torna a farsi sentire e lancia un nuovo segnale d’allarme ai suoi. Il leader di Sud chiama Nord e attuale sindaco di Taormina ha riunito ieri a Palazzo Zanca assessori e amministratori della sua area politica, chiedendo con forza un cambio di passo e un impegno più deciso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

