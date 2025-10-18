De Ligt confessa | Quando vai alla Juventus per 75 milioni è finita | non puoi commettere errori! Non sei abituato a quella pressione Lo ha detto sull’esperienza in bianconero!

De Ligt ha riavvolto il nastro relativo alla sua esperienza alla Juventus. Ecco cosa ha detto l’attuale difensore del Manchester United, le parole. Un passato che non si dimentica, una lezione imparata sulla propria pelle. Matthijs de Ligt, oggi pilastro della difesa del Manchester United, è tornato a parlare della sua esperienza alla Juventus, raccontando le enormi pressioni vissute al suo arrivo a Torino e le difficoltà di adattamento al calcio italiano. “Non puoi commettere errori”: la pressione dei 75 milioni. Intervistato dal The Telegraph, il difensore olandese ha ripercorso le tappe del suo trasferimento in bianconero nel 2019, a soli 19 anni, dopo una stagione da favola con l’Ajax. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Ligt confessa: «Quando vai alla Juventus per 75 milioni è finita: non puoi commettere errori! Non sei abituato a quella pressione». Lo ha detto sull’esperienza in bianconero!

