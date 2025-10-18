De Ligt | Alla Juventus ho capito che oltre all’intuito dovevo usare anche il cervello in difesa

Matthijs De Ligt, ex Ajax e Juventus e ora al Manchester United, ha rilasciato un’intervista al Telegraph dove ha parlato della crisi che sta vivendo il suo club. L’intervista a De Ligt. Una delle prime magliette possedute da De Ligt, all’età di sette anni, era una maglia di Cristiano Ronaldo allo United: «Era il momento in cui Cristiano Ronaldo stava diventando Cristiano Ronaldo. C’era anche Van der Sar allo United in quel momento e hanno giocato la finale di Champions League. Quindi sono sempre stato un grande fan di Ronaldo e un fan dello United per questo. Avevano provato a comprarmi prima, ma probabilmente non era il momento giusto, o c’erano altre opzioni che in quel momento mi si adattavano meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Ligt: «Alla Juventus ho capito che oltre all’intuito dovevo usare anche il cervello in difesa»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

3? years ago, just like a lightning strike. On the same pitch we’ll play on tonight, Vlahovic became the fastest debut scorer in Juventus’ Champions League history. - facebook.com Vai su Facebook

Juve, de Ligt ha deciso la squadra dove andrà - Secondo Sky Sport, nonostante il tentativo di Cristiano Ronaldo dopo Portogallo- Scrive calciomercato.com

Tonali: 'De Ligt mi consigliò di trasferirmi alla Juventus ma ho scelto il Milan' - Era il periodo in cui stavo trattando con il Milan e in un ristorante abbiamo incontrato De Ligt, che mi ha parlato benissimo della ... Come scrive it.blastingnews.com

Tonali confessa: "Al Milan speravo di non giocare. Fu de Ligt a tentarmi con la Juve" - Prima però di scegliere il club rossonero, Tonali incontrò Matthijs de Ligt che lo tentò parlandogli della Juve in campo e non solo: "Erano i giorni in cui stavo trattando con il Milan. corrieredellosport.it scrive