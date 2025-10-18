De Laurentiis a Washington per i 50 anni della NIAF insieme allo scienziato Antonio Giordano
Davanti allo storico Washington Monument una foto esclusiva per Life and News con il Presidente del Calcio Napoli e lo scienziato internazionale Antonio Giordano. Scienza, sport, salute e imprenditoria raccolte in un solo scatto. Mentre il Napoli si prepara a scendere in campo a Torino, il presidente Aurelio De Laurentiis seguirà la partita da oltreoceano. . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
De Laurentiis a Washington per i 50 anni del Niaf: ci sarà anche Trump - X Vai su X
SSC NAPOLI - Il Presidente Aurelio De Laurentiis è a Washington per i 50 anni del NIAF, The National Italian American Foundation, organizzazione statunitense fondata nel 1975 che promuove la cultura e il patrimonio italoamericano, rafforzando i legami tra - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente De Laurentiis a Washington per i 50 anni del NIAF - Il Presidente Aurelio De Laurentiis è a Washington per i 50 anni del NIAF, The National Italian American Foundation, organizzazione statunitense fondata nel 1975 che promuove la cultura e il ... Lo riporta msn.com
De Laurentiis in Washington - Er wird das Spiel im Fernsehen aus Washington verfolgen, wo er heute Abend an der Veranstaltung zum 50- Secondo ilmattino.it
SSCN – Il Presidente De Laurentiis negli USA per i 50 anni del NIAF - Il Presidente Aurelio De Laurentiis è a Washington per i 50 anni del NIAF, The National Italian American Foundation, organizzazione ... Scrive ilnapolionline.com