De Jong | C’era gente nel Barcellona che voleva vendermi per fare cassa

18 ott 2025

Frankie De Jong, centrocampista del Barcellona e della nazionale olandese, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di El Paìs. Di seguito l’intervento nei suoi estratti più significativi. De Jong: «Mi volevano fuori dal Barcellona per fare cassa». Ha paura di lasciare Barcellona? «Come posso spiegarlo? Ho sempre avuto chiaro che volevo restare al Barcellona. Sono sempre stato felice, con la squadra, con il giocare qui. C’è stato un periodo in cui c’era più pressione, come anche un altro momento in cui c’era gente nel club che voleva vendermi per fare cassa. Credo che fosse nell’estate del 2023 o del 2022, ora non lo ricordo bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

