De Grandis pronostica | Roma Inter? Ecco chi farà la partita Chivu vede lui come una scelta naturale

Inter News 24 De Grandis a Sky Sport ha pronosticato ed analizzato il big match di questa sera tra Roma e Inter. Le sue parole riguardo le due squadre. Stefano De Grandis, giornalista e opinionista di Sky Sport, ha analizzato la sfida tra Roma e Inter, soffermandosi sugli aspetti tattici e sulle scelte di Cristian Chivu in attacco. Secondo De Grandis, i nerazzurri avranno il controllo del gioco, mentre la squadra di Gian Piero Gasperini cercherà di colpire sfruttando la sua solita aggressività. DINAMICA DEL MATCH – «La partita la farà l’Inter, vedo una Roma che proverà a rubare palla con la tipica aggressività gasperiniana. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Grandis pronostica: «Roma Inter? Ecco chi farà la partita. Chivu vede lui come una scelta naturale»

Argomenti simili trattati di recente

Pronostico Cagliari-Roma, De Rossi cerca i primi tre punti alla Unipol Domus - 1 la metà delle gare giocate (contro Kosice, Olympiakos ed Everton). Secondo corrieredellosport.it

De Grandis: "Se ci saremo, ai Mondiali saremo una nazionale di seconda fascia" - “Onestamente io penso che l’Italia, se ci sarà, sarà una squadra di seconda fascia”. Segnala tuttomercatoweb.com